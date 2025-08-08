11.08.2025 / SERÁ EL LANZAMIENTO OFICIAL DE SU CAMPAÑA

Milei desembarca en La Plata para encabezar un acto de campaña de cara a las legislativas bonaerenses

El presidente Javier Milei prepara un acto en La Plata para reforzar la presencia de La Libertad Avanza en la provincia, mientras ajusta la estrategia en un distrito que se muestra complejo para su espacio.



El presidente Javier Milei encabezará este jueves un acto en La Plata, en el Club Atenas, desde las 18 horas, con el objetivo de dar inicio formal a la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La invitación al evento, que podría reunir hasta 6.000 personas, se extendió a todo el gabinete nacional, aunque todavía no se conocieron los nombres del resto de los oradores.  La organización del encuentro está a cargo de Sebastián Pareja, principal armador electoral en Buenos Aires y jefe de campaña para septiembre y octubre. Según indicaron, esta convocatoria busca demostrar fuerza política y mejorar los resultados que el espacio obtuvo en la provincia, un territorio que reconocen como uno de los más difíciles por su arraigada identidad peronista. 

El mandatario ya había visitado días atrás Villa Celina, en La Matanza, por donde pasó para realizar una ofensiva fotografía con la frase "Nunca Más", pero en provocación del kirchnerismo. En contraste, esta vez la apuesta será por una masiva convocatoria que pueda aportar un respaldo visible y contagiar entusiasmo en un electorado marcado por la baja participación.

Desde la mesa política provincial, integrada por Karina Milei, Santiago Caputo, Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem, están trabajando para revertir las encuestas que reflejan un alto porcentaje de indecisos y abstencionistas, con un 21,6% que aseguró no votar en los próximos comicios según un sondeo de Zuban Córdoba.

Desde Casa Rosada, trascendió que la estrategia oficial insistirá en el eje “kirchnerismo versus libertad” y en poner énfasis en la inseguridad, mientras analizan organizar nuevas recorridas por la provincia. Sin embargo, los números preliminares no son alentadores, por lo que la movilización en La Plata busca revertir esa tendencia.

En respuesta, el gobernador Axel Kicillof advirtió que “desde el oficialismo van a hacer una campaña roñosa” y denunció el uso de tecnología para difundir mensajes falsos. “Milei ya no puede explicar nada. Viene de un mes espantoso con problemas en lo macro y en lo microeconómico, cada vez más difícil de ocultar”, sentenció en declaraciones radiales. Además, señaló que el oficialismo no tiene "nada para ofrecer" a la población bonaerense. 

