No se salva ni el mate: se desploma el procesamiento de yerba y el sector sigue en crisis

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) alertó que el sistema productivo de la yerba mate está “en riesgo”, de acuerdo con el informe elaborado sobre el desempeño entre enero y junio de 2025. El sector advirtió su dura situación en medio de la crisis económica de Javier Milei.En lo que respecta al procesamiento de hoja verde, en los primeros seis meses del año se registraron 449,55 millones de kilos, lo que implica una caída del 20,3% frente al mismo período de 2024.En cuanto al volumen consumido, creció un 7% interanual hasta llegar a 21,41 millones de kilos, aunque todavía se mantiene 17,8% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023. Durante el primer semestre, el consumo totalizó 138,27 millones de kilos, lo que representa un aumento de 15,7% respecto de 2024 y una leve baja de 0,3% frente a 2023.Las ventas al exterior, por su parte, también mostraron resultados favorables, con un alza del 18% frente al mismo período del año anterior y del 30,8% respecto del promedio entre 2019 y 2024. Por el lado de las importaciones, la tendencia fue distinta: bajaron un 9,7% en la comparación interanual, aunque se ubican 276,6% por encima de lo registrado en igual lapso de 2023.El relevamiento muestra que, en junio de 2025, los productores captaron apenas el 18,9% del precio final en góndola, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio registrado entre 2020 y 2024. En valores reales, lo que perciben los productores por la hoja verde se desplomó un 45,9%, mientras que el valor en góndola retrocedió un 31,8% entre diciembre de 2023 y junio de 2025.“Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor. Acá observamos las asimetrías en la cadena productiva, donde los productores tienen menos poder para fijar precios, especialmente sin el INYM”, advirtieron desde el INYM.“En resumen, la sostenibilidad del sistema yerbatero está en riesgo, especialmente para los productores. Cae la producción de hoja verde y bajan los precios al productor”, aseveraron.Desde el INYM advirtieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, al igual que la “inacción” del Gobierno y la apertura “indiscriminada” de las importaciones, “desbalancean la cadena productiva yerbatera, cuya morfología expresa atomización en la producción y concentración en la industria”.“Si el INYM y las regulaciones asociadas al mismo buscaban darle herramientas al sector con menor poder relativo en un claro escenario de mercado imperfecto, su eliminación agrava el estado de cosas. El precio al productor difícilmente logre recuperarse en los próximos meses, ya que la medida dispuesta por el DNU deliberadamente incide en la (des)organización al interior de la cadena de valor”, remarcó la organización yerbera.Esta situación se da en el contexto de la Resolución General 5490/2024 establecida por el gobierno de Javier Milei, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025, que reduce los aranceles a la importación de bienes de primera necesidad, incluyendo materias primas y yerba mate en su etapa inicial de elaboración. Además, en abril de 2024 el Gobierno desreguló el INYM al derogar su capacidad de fijar un precio mínimo para el kilo de hoja de yerba.