12.08.2025 / JUDICIALES

Causa YPF: La Justicia de EEUU decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

La Cámara de Apelaciones de Nueva York definirá este martes si obliga o no al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones como indemnización por el juicio de la expropiación. La defensa de Argentina advirtió sobre “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF".



La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes sobre la orden de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. Además, determinará si mantiene la suspensión, la levanta u ordena al Estado argentino que presente otra garantía.

El 30 de junio pasado, Preska falló en contra Argentina y dispuso que entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. Frente a esto, la defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el Tribunal concedió una suspensión temporal.

En paralelo, Argentina mantiene dos apelaciones: por un lado, la referida a la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; y por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras el Tribunal analiza si otorga una protección formal mayor.

En esa línea, se advirtió que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”. También, agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, indican en el escrito.

En el texto se advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, aseveraron los abogados en el escrito dirigido a la jueza estadounidense y explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Vecinos de Villa Celina denunciaron que Milei pasó unos minutos para la polémica foto y eludió atender sus reclamos

Más notas de este tema

Francos recibió a uno de los gobernadores del sur y hablaron sobre la deuda de Nación

12/08/2025 - CASA ROSADA

Francos recibió a uno de los gobernadores del sur y hablaron sobre la deuda de Nación

El Municipio de La Plata inauguró un centro para asistir a niños y adolescentes en contextos críticos

12/08/2025 - Locales

El Municipio de La Plata inauguró un centro para asistir a niños y adolescentes en contextos críticos

Otro aumento de biocombustibles: cómo quedan los precios en el surtidor

12/08/2025 - INFLACIÓN

Otro aumento de biocombustibles: cómo quedan los precios en el surtidor

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.