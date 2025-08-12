Polémica: con dólares del FMI, el Gobierno recompra letras al BCRA y mueve el tablero de reservas

Economía usó u$s2.000 millones del último desembolso del FMI para recomprar Letras Intransferibles en poder del Banco Central. La operación, con fuerte descuento, busca “fortalecer” las reservas y recapitalizar al BCRA, en la previa a la licitación del Tesoro y al dato de inflación.
