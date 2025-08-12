12.08.2025 / Economía

Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia en el marco de las paritarias

Se trata de un incremento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio. La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.




Los gremios estatales bonaerenses nucleados en la Ley 10.430 aceptaron el aumento escalonado de 5% ofertado este martes por la Provincia en el marco de las paritarias.

Se trata de un incremento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio.

La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

Desde el gobierno de Axel Kicillof destacaron que la propuesta cumple “con sus compromisos aún en un complejo contexto fiscal” producto “del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación” dijeron.

Vale recordar que el acuerdo representa una mejora respecto a la primera oferta de la Provincia que contemplaba una suba de los haberes del 3,2% en dos tramos y que fue considerado “insuficiente” por todos los sectores.

