La bochornosa anécdota de Sturzenegger al recordar que Milei, cuando leyó su proyecto desregulatorio, gimió de emoción

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado relató la reacción del Presidente durante una reunión previa a su llegada a la Casa Rosada, en la que le presentó un plan elaborado durante dos años.
#Polémica | Sturzenegger reveló que Javier Milei "gimió" de entusiasmo al leer los proyectos que tenía preparado el actual ministro de Desregulación, previo al balotaje de 2023. pic.twitter.com/lLU91y3hxS Política Argentina (@Pol_Arg) August 13, 2025
