La bochornosa anécdota de Sturzenegger al recordar que Milei, cuando leyó su proyecto desregulatorio, gimió de emoción

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado relató la reacción del Presidente durante una reunión previa a su llegada a la Casa Rosada, en la que le presentó un plan elaborado durante dos años.




El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en un canal de streaming la reacción del presidente Javier Milei cuando le presentó su proyecto desregulatorio, acorde a la “motosierra” propuesta por el entonces candidato. En el programa Deja Vu, el entrevistado recordó que, durante una reunión de seis horas mantenida antes del balotaje de noviembre de 2023, Milei soltó “gemidos” provocados por el entusiasmo de la propuesta.



“Puse sobre la mesa las dos pilas, y tanto se entusiasmaba que por momentos parecía que estaba teniendo sexo”, reveló el ministro entre risas. Sturzenegger, considerado uno de los más cercanos al Presidente, explicó que el encuentro se dio cuando Milei aún no había asumido. “Parecía que estaba un orgasmo”, replicó en diálogo con el entrevistador Lucas Morando. 

La comparación sexual no pasó desapercibida, puesto que fue comentada en canales periodísticos, vinculada con la recurrencia de este tipo de referencias sexuales en el discurso del oficialismo y hasta analizada por expertos.

Críticos y opositores han llegado a acusar a Javier Milei de tener una “fijación anal” por su insistencia en calificar de “mandriles” a economistas y periodistas que cuestionan su gestión, un apodo que acompaña con alusiones explícitas a la penetración como símbolo de sometimiento, y que ha usado públicamente para celebrar lo que considera victorias económicas. Sin mencionar los múltiples dichos homofóbicos e infundados sobre la, considerada por el mandatario, “perversión” homosexual, su anhelo de un mundo “sin sexo gay”, o su ejército digital que utilizan con liviandad el calificativo de “pedófilo”, e incluso expresiones de sus funcionarios, como cuando la excanciller Diana Mondino comparó a la comunidad homosexual con “piojos”.

