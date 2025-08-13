13.08.2025 / BERAZATEGUI

Tension en el Conurbano: concejal de Bullrch rompió con la gente de Bondarenko



Se trata de Dante Morini quien denunció que su sector fue excluido de la lista local y cuestionó el armado de La Libertad Avanza. Apuntó contra Molver y Bondarenko, y advirtió que Mussi les ganará con comodidad.




La interna libertaria en el Conurbano sumó un nuevo capítulo con la ruptura de Dante Morini, concejal y ex candidato a intendente de Patricia Bullrich en Berazategui. El dirigente anunció que deja el bloque de La Libertad Avanza, acusando que su espacio fue desplazado del armado local y que la campaña carece de enfoque territorial. “No iba a esperar al 8 de septiembre a pagar el costo de la derrota sin ser parte”, afirmó.

Morini cargó contra Mario Benito Molver, funcionario del Renaper y responsable de la coordinación local, a quien señaló por cerrar la lista con integrantes de su agrupación. Según el concejal, esta estrategia augura una derrota amplia frente a Juan José Mussi, histórico jefe político de Berazategui, que compite de manera testimonial.

El dirigente también proyectó un fuerte retroceso libertario en toda la Tercera Sección Electoral, criticando la designación de Bondarenko como candidato seccional por ser “un tipo desconocido”. Además, acusó al armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja, de priorizar la exclusión de “Las Fuerzas del Cielo” antes que ampliar la coalición.

Morini finaliza su mandato en diciembre y pretendía que su sector retenga una banca en el Concejo Deliberante, algo que no ocurrió. Oficializó la creación del monobloque “Creo en Bera” y aseguró que trabajará en un frente opositor local más amplio de cara a 2027, posiblemente ligado al armado de gobernadores.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

Más notas de este tema

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

13/08/2025 - Boletín Oficial

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

Insólito: Sturzenegger acusó a Anmat por las muertes por fentanilo y desató tensiones con Lugones

13/08/2025 - POLÉMICA

Insólito: Sturzenegger acusó a Anmat por las muertes por fentanilo y desató tensiones con Lugones

Nueva baja en el Gobierno: renunció Antonio José Mauad, el titular del SMN

13/08/2025 - RENUNCIA

Nueva baja en el Gobierno: renunció Antonio José Mauad, el titular del SMN

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.