Tension en el Conurbano: concejal de Bullrch rompió con la gente de Bondarenko

La interna libertaria en el Conurbano sumó un nuevo capítulo con la ruptura de Dante Morini, concejal y ex candidato a intendente de Patricia Bullrich en Berazategui. El dirigente anunció que deja el bloque de La Libertad Avanza, acusando que su espacio fue desplazado del armado local y que la campaña carece de enfoque territorial. “No iba a esperar al 8 de septiembre a pagar el costo de la derrota sin ser parte”, afirmó.

El dirigente también proyectó un fuerte retroceso libertario en toda la Tercera Sección Electoral, criticando la designación de Bondarenko como candidato seccional por ser “un tipo desconocido”. Además, acusó al armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja, de priorizar la exclusión de “Las Fuerzas del Cielo” antes que ampliar la coalición.Morini finaliza su mandato en diciembre y pretendía que su sector retenga una banca en el Concejo Deliberante, algo que no ocurrió. Oficializó la creación del monobloque “Creo en Bera” y aseguró que trabajará en un frente opositor local más amplio de cara a 2027, posiblemente ligado al armado de gobernadores.