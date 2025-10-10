Martín Lousteau criticó la intervención del Tesoro de EE.UU.: Es raro festejar que te rescaten tres veces mientras te ahogabas

El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, criticó con dureza al Gobierno nacional tras la reciente intervención del Tesoro de Estados Unidos para contener la crisis financiera, y advirtió que el oficialismo “está emparchando un programa que funciona mal”.“El Gobierno iba caminando a un abismo, pese a las advertencias de economistas de distintas ideologías sobre los riesgos de no acumular reservas. Ahora, con esta ayuda inédita, es muy importante que corrija el rumbo: debe acumular reservas y cambiar la manera de abordar la política macroeconómica”, alertó el legislador en declaraciones a CNN Radio.A su vez, remarcó: “La fragilidad financiera es enorme, porque si no, no te tiene que rescatar primero el Fondo Monetario, después un tuit de Scott Bessent y finalmente el Tesoro de Estados Unidos poniendo plata. Es raro celebrar que te rescaten tres veces mientras te ahogabas”.Losteau advirtió que la asistencia de Bessent “no generará reactivación económica” sino que solo “puede calmar los mercados por un tiempo”, y llamó a “cambiar de rumbo después del 26”.“El riesgo es que cada vez que los rescatan se ponen eufóricos y dicen ‘¿vieron? todo marcha de acuerdo al plan’, cuando en realidad el plan está mal. La pregunta es si esto es un parche temporal o si realmente creen que está bien lo que hacen”, cuestionó.