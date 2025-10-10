11.10.2025 / Política

"Es un honor": Santilli ya palpita las elecciones legislativas tras el fallo de la Cámara Electoral

El ex dirigente PRO realizó una publicación en sus redes sociales para agradecer a Javier Milei por "la confianza" y prometer reformas desde su banca en el Congreso.




Tras la confirmación de la Cámara Nacional Electoral como cabeza de lista de LLA en PBA, el ex dirigente PRO Diego Santilli realizó una publicación en sus redes sociales para agradecer a Javier Milei por "la confianza" y prometer reformas desde su banca en el Congreso. 

"Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta", expresó Santilli desde su cuenta de X tras el fallo a su favor.

“Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”, concluyó.



Tras la baja de Espert, el juez Alejo Ramos Padilla había considerado previamente a Karen Reichardt como primera en la lista, pero finalmente su resolución quedó sin efecto a casi dos semanas de las elecciones.



