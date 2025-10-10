"Es un honor": Santilli ya palpita las elecciones legislativas tras el fallo de la Cámara Electoral

El ex dirigente PRO realizó una publicación en sus redes sociales para agradecer a Javier Milei por "la confianza" y prometer reformas desde su banca en el Congreso.
Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Diego Santilli (@diegosantilli) October 11, 2025
Gracias presidente @JMilei por https://t.co/JSJnjJshhA
3
Denuncian a Javier Milei por abuso de autoridad al decir que él decidió que Cristina Kirchner vaya presa