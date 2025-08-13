Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

Se trata de la mayor suba desde marzo de este año, cuando las canastas habían arrojado un 5,9% (Alimentaria) y 4% (Total). La inflación de julio se ubicó en el 1,9%, lo que implicó un aceleración respecto a junio.
#DatoINDEC INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025
Un hogar de cuatro integrantes necesitó .149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% más que el mes previo y 27,6% interanual https://t.co/Fo9yvIRHUI pic.twitter.com/EVBt859YG6
