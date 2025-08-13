Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó .149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% más que el mes previo y 27,6% interanual https://t.co/Fo9yvIRHUI pic.twitter.com/EVBt859YG6  INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

El costo de las canastas básicas subió 1,9% en julio, en línea con la inflación general. Se trata de la mayor suba desde marzo de este año, cuando las canastas habían arrojado un 5,9% (Alimentaria) y 4% (Total).La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, como la Canastaásica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, crecieron en la misma proporción. De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre y $515.405 para no ser indigente, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).La CBA se determina tomando en cuenta las necesidades nutricionales imprescindibles de un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada. A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del INDEC.Asimismo, para determinar la CBT se amplía la CBA mediante un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.Con la suba del dólar a principio de julio, la inflación para ese mes se ubicó en el 1,9%, lo que implicó un aceleración respecto a junio. Con esta cifra, la variación acumulada alcanzó 17,3% mientras que la interanual fue de 36,6%, informó el INDEC.