Osvaldo Jaldo confirmó que encabezará la lista de unidad en Tucumán en las legislativas

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que será el primer candidato a diputado nacional por la lista de unidad del peronismo provincial en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El armado, que reunió a 14 partidos y selló la incorporación de todos los sectores internos del PJ, será presentado bajo el sello “Tucumán Primero” y apunta a enfrentar a La Libertad Avanza con una estrategia de unidad plena.Durante el acto en el Club Concepción BB de Banda del Río Salí, Jaldo subrayó que la candidatura es de carácter testimonial y celebró que Tucumán se haya convertido en “la primera provincia del país con un 100% de unidad peronista”. Asimismo, remarcó que "el peronismo provincial está más unido que nunca”, y enfatizó: "Los tucumanos tenemos que estar unidos”.La nómina también incluye a la diputada Gladys Medina, quien buscará renovar su banca; al legislador provincial y exintendente de Tafí Viejo, Javier Noguera; y a la actual diputada Elia Fernández, cuyo mandato concluye en diciembre. Entre los suplentes figuran el vicegobernador Miguel Acevedo, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el senador nacional y exgobernador Juan Manzur.La foto de unidad entre Jaldo y Manzur, distanciados durante meses por la postura dialoguista del mandatario con el presidente Javier Milei, se había concretado el pasado 9 de julio. Desde entonces, el gobernador endureció su discurso contra la Casa Rosada por la “asfixia presupuestaria” a las provincias y cuestionó los recortes de fondos como los ATN y el Impuesto al Combustible. “Si se logra déficit cero con la plata ajena, cualquiera puede hacerlo”, reprochó.En el acto, Jaldo buscó cerrar cualquier especulación sobre tensiones internas y protagonizó un gesto hacia Noguera: “Vení, Javier Noguera, que te quiero dar un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias Javier. Todos pensaban que nos íbamos a cabecear”, bromeó.Las diferencias entre ambos se habían profundizado cuando Jaldo demostró voluntad para tender puentes con el oficialismo nacional al respaldar sus proyectos, como la Ley Bases.En este sentido, el exintendente, cercano a Cristina Kirchner y Sergio Massa, se perfila para ocupar la banca ya que el gobernador no dejará el Ejecutivo provincial.Con este acuerdo, el PJ tucumano aspira a retener al menos dos de las cuatro bancas en juego y, según analistas locales, podría incluso quedarse con tres si la oposición mantiene su fragmentación.