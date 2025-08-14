Recalde presentó un proyecto de ley para que los jubilados que cobran la mínima no paguen IVA en alimentos

El senador nacional y actual candidato de Fuerza Patria Mariano Recalde presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de reintegro del 21% del IVA en las compras de alimentos realizadas por jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban el haber mínimo.La iniciativa busca aliviar el bolsillo de más de 6,8 millones de adultos mayores, que hoy destinan gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos y se encuentran al borde de la línea de pobreza.“El objetivo es devolverles a nuestros jubilados una parte de lo que aportaron toda su vida, garantizando que puedan acceder a la canasta básica sin quedar por debajo de la pobreza”, sostuvo Recalde.El proyecto establece que el reintegro se aplicará a las compras realizadas con tarjetas de débito, transferencias inmediatas o pagos con QR asociados a cuentas bancarias, y se acreditará de manera automática en la cuenta del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles.Además, Recalde recordó que la actual gestión decidió no prorrogar este beneficio. “Lo que hacemos ahora es darle fuerza de ley para que ningún gobierno pueda volver a quitarle a los jubilados esta herramienta de protección”, explicó.Con este proyecto, el Senado debatirá una medida que apunta a recuperar parte del poder adquisitivo de quienes más lo necesitan y que, según sus fundamentos, no afectará a la coparticipación federal, ya que se financiará con partidas específicas del Ministerio de Economía.