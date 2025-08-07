Santilli será candidato en las listas de LLA para las elecciones de octubre

El diputado nacional y referente del PRO en el frente electoral conformado junto a La Libertad Avanza, Christian Ritondo, confirmó esta tarde que el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, integrará las listas del oficialismo en octubre.“¿Está definido el puesto de Santilli número 3?“, fue la consulta dirigida a Ritondo mientras hacía su ingreso al Club Atenas de La Plata. ”Sí, lo estamos definiendo, pero sí“, adelantó el dirigente.Luego, el propio Santilli realizó declaraciones en el mismo sentido, asumiendo su rol de candidato. “Voy a estar donde me necesiten. La sociedad pide un cambio, ese cambio lo conduce Javier Milei, y nosotros estamos acompañando”, afirmó el dirigente PRO.Más temprano, el armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, ya había adelantado el nombre del ex vicejefe de gobierno de la Ciudad en las listas. “El tres seguramente sea Santilli", indicó."La número dos va a ser una mujer, es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo, pero los nombres están dando vueltas. Es una mujer de LLA”, anticipó en diálogo con Radio Mitre y añadió: “El cuatro es otra mujer".