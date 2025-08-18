Bornoroni desplazó a Luis Juez y se quedó con la lista libertaria: Rodríguez Machado quedó cuarta

El primer casillero quedó para Gonzalo Roca, empresario de estaciones de servicio y socio político de Bornoroni, quien encabezará la nómina que deberá medirse con el exgobernador Juan Schiaretti. En segundo lugar figura la influencer Laura Soldano y en el tercero Marcos Patiño Brizuela, titular del PAMI Córdoba. El cuarto lugar se reservó para la dirigente del PRO Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, en un gesto mínimo hacia la coalición con la ministra de Seguridad.

Con esta movida, el jefe del bloque libertario en Diputados selló una lista "pura", sin extrapartidarios ni figuras que puedan competirle protagonismo, dejando también afuera a Rodrigo de Loredo. El resto de la nómina se completa con Enrique Lluch, Evelin Barroso, Jorge Esteban Silvestre Pisetta, Romina Caggiano y Guillermo Quiroga.El oficialismo nacional apuesta así a una boleta cohesionada pero con fuerte impronta personalista, en un escenario cordobés donde Schiaretti, con el respaldo del peronismo y parte del radicalismo, aparece como el gran rival. Bornoroni emerge como el dueño absoluto de la lapicera libertaria en la provincia mediterránea, aunque con un armado que ya cosecha críticas por su cierre hacia otros sectores.