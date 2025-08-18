18.08.2025 / CÓRDOBA

Bornoroni desplazó a Luis Juez y se quedó con la lista libertaria: Rodríguez Machado quedó cuarta


El diputado nacional Gabriel Bornoroni impuso su hegemonía en el cierre de listas en Córdoba y dejó afuera al senador Luis Juez, consolidando un armado sin fisuras internas y con dirigentes de su confianza en los principales lugares de la boleta de La Libertad Avanza.






El primer casillero quedó para Gonzalo Roca, empresario de estaciones de servicio y socio político de Bornoroni, quien encabezará la nómina que deberá medirse con el exgobernador Juan Schiaretti. En segundo lugar figura la influencer Laura Soldano y en el tercero Marcos Patiño Brizuela, titular del PAMI Córdoba. El cuarto lugar se reservó para la dirigente del PRO Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, en un gesto mínimo hacia la coalición con la ministra de Seguridad.

El corrimiento de Juez y de otros referentes ligados a Karina Milei, como el exsecretario de Transporte Franco Mogetta, generó ruido en el tablero político cordobés. Desde el entorno del senador sostienen que fue una jugada para preservarlo de cara a la gobernación 2027, aunque en la mesa libertaria dejaron trascender que Juez buscaba cargos en la administración nacional, algo que incomodó a Bornoroni.

Con esta movida, el jefe del bloque libertario en Diputados selló una lista "pura", sin extrapartidarios ni figuras que puedan competirle protagonismo, dejando también afuera a Rodrigo de Loredo. El resto de la nómina se completa con Enrique Lluch, Evelin Barroso, Jorge Esteban Silvestre Pisetta, Romina Caggiano y Guillermo Quiroga.

El oficialismo nacional apuesta así a una boleta cohesionada pero con fuerte impronta personalista, en un escenario cordobés donde Schiaretti, con el respaldo del peronismo y parte del radicalismo, aparece como el gran rival. Bornoroni emerge como el dueño absoluto de la lapicera libertaria en la provincia mediterránea, aunque con un armado que ya cosecha críticas por su cierre hacia otros sectores.

Lo más leído

1

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

2

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia

3

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

4

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

5

El olvido de la Obra Pública reflejado en un súper túnel sin destino

Más notas de este tema

Desprolijo: Milei candidateó en provincia a la funcionaria que controla y financia las elecciones

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Desprolijo: Milei candidateó en provincia a la funcionaria que controla y financia las elecciones

Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

18/08/2025 - POLÉMICA

Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.