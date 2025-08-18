18.08.2025 / CÓRDOBA

Uno por uno: los candidatos en Córdoba para las elecciones 2025


La Justicia Electoral confirmó las listas de los frentes y partidos que competirán en Córdoba por las nueve bancas de diputados nacionales que se renuevan este año. Con boleta única de papel y 18 listas en carrera, el 26 de octubre se definirá una pulseada con fuerte peso federal y con nombres de peso en la política local.





El ex gobernador Juan Schiaretti encabezará la lista de Provincias Unidas, acompañado por la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, y el legislador Miguel Siciliano. Lo siguen Laura Jure e Ignacio García Aresca. Por su parte, Defendamos Córdoba lleva a la diputada Natalia de la Sota al frente, seguida por el ex rector de la Universidad de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, y Marta Lastra.

En el oficialismo nacional, La Libertad Avanza consagró a Gonzalo Roca como primer candidato, escoltado por Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela, hombre de confianza de Gabriel Bornoroni. En cuarto lugar quedó Laura Rodríguez Machado, referente cercana a Patricia Bullrich. Mientras tanto, Fuerza Patria inscribió a Pablo Carro como cabeza de lista, acompañado por Constanza “Coti” San Pedro, Martín Lucas y Norma Ghione, en una propuesta opositora al ajuste libertario.

El radicalismo cordobés competirá con Ramón Mestre como primer candidato de la UCR, tras la salida de Rodrigo de Loredo de la disputa interna. El PRO irá con Oscar Agost Carreño al tope, seguido por Camila Sol Pérez y Francisco Iser. En tanto, el Partido Libertario presentó a Agustín Spaccesi, crítico del mileísmo, acompañado por Julieta Ceballos y Germán Cassinerio.

La izquierda mantiene su lugar con el FIT-U, que postula a Liliana Olivero, Josué Plevich y Victoria Caldera. Otros espacios en competencia son Encuentro por la República, con Aurelio García Elorrio; Ciudadanos, encabezado por Héctor Baldassi; el Nuevo Más con Julia Di Santi; y el Frente Federal de Acción Solidaria, liderado por el influencer Stefano López Chiodi. Completan la oferta el Partido Demócrata con Rodolfo Eiben, PAIS con Edgar Bruno, Desarrollismo Cordobés con Alfredo Keegan, y la alianza Córdoba te quiero, que lleva a Julio Lucero.

