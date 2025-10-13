Virginia Gallardo en contra del Gobierno: criticó a Patricia Bullrich por el caso Loan

La campaña de LLA volvió a sacudirse. Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, apuntó de lleno al gobierno de Javier Milei y a Patricia Bullrich por el manejo del caso Loan. “Se hizo todo mal. Las fronteras no estaban controladas”, afirmó, y colocó a la administración nacional bajo la lupa por las fallas estatales que rodearon la desaparición del niño.

Es que la dirigente correntina apenas un año reforzó su señalamiento al recordar que la Justicia federal mantiene la causa abierta y que hay funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad bajo investigación. En ese marco, reclamó conducción y resultados. “La ministra tiene que hacerse cargo de la seguridad”, dijo, sintetizando el malestar que se instaló en la provincia desde junio de 2024, cuando el caso expuso grietas graves en los controles fronterizos y en la prevención de redes de trata.El impacto político se sintió con rapidez en Corrientes: sectores de la oposición y organizaciones civiles pidieron respuestas concretas, mientras el oficialismo libertario quedó obligado a explicar por qué el Estado no garantizó los controles básicos. En redes, el mensaje de Gallardo también circuló con crudeza: “Loan desapareció porque las fronteras no estaban controladas,”, una frase que funcionó como acusación directa al edificio de la calle Gelly y Obes.