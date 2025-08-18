Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

Desde sus redes, Javier Milei se hizo eco de las críticas a su hermana y subió el tono contra los medios que cuestionan el patrimonio del entorno presidencial. “A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales… Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis”, escribió el mandatario, en línea con la estrategia de judicializar a quienes lo señalan.
Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025
