Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

Desde sus redes, Javier Milei se hizo eco de las críticas a su hermana y subió el tono contra los medios que cuestionan el patrimonio del entorno presidencial. “A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales… Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis”, escribió el mandatario, en línea con la estrategia de judicializar a quienes lo señalan.




En plena campaña, el Presidente salió a defender a Karina Milei por las versiones sobre un Rolex y advirtió que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”. La secretaria general de la Presidencia negó usar un reloj de “35 mil dólares”, habló de “campaña sucia” y anunció que denunciará a Pamela David por “calumnias e injurias”.



Karina Milei rechazó las versiones y apuntó directamente contra la conductora Pamela David. “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, publicó. La funcionaria negó poseer un Rolex de “35 mil dólares”, afirmó que el reloj que utiliza es de marca Grovana y adelantó que la denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.

En su respuesta, la secretaria general de la Presidencia enmarcó el episodio en el inicio de la campaña electoral y denunció maniobras de “campaña sucia”. El cruce se da a semanas de las elecciones del 26 de octubre, con La Libertad Avanza en modo proselitista y el oficialismo decidido a trasladar a los tribunales cualquier disputa pública por el patrimonio y el estilo de vida de la mesa chica del poder.

El gesto presidencial busca cerrar filas en torno a su hermana y marcar agenda en redes, un terreno que el Gobierno privilegia para instalar su narrativa. Mientras tanto, persiste el interrogante sobre la transparencia y la rendición de cuentas que exige la función pública, un debate que atraviesa la campaña y que la Casa Rosada intenta encapsular en denuncias contra periodistas y figuras críticas.

