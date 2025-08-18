Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

En plena campaña, el Presidente salió a defender a Karina Milei por las versiones sobre un Rolex y advirtió que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”. La secretaria general de la Presidencia negó usar un reloj de “35 mil dólares”, habló de “campaña sucia” y anunció que denunciará a Pamela David por “calumnias e injurias”.

Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf  Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

En su respuesta, la secretaria general de la Presidencia enmarcó el episodio en el inicio de la campaña electoral y denunció maniobras de “campaña sucia”. El cruce se da a semanas de las elecciones del 26 de octubre, con La Libertad Avanza en modo proselitista y el oficialismo decidido a trasladar a los tribunales cualquier disputa pública por el patrimonio y el estilo de vida de la mesa chica del poder.El gesto presidencial busca cerrar filas en torno a su hermana y marcar agenda en redes, un terreno que el Gobierno privilegia para instalar su narrativa. Mientras tanto, persiste el interrogante sobre la transparencia y la rendición de cuentas que exige la función pública, un debate que atraviesa la campaña y que la Casa Rosada intenta encapsular en denuncias contra periodistas y figuras críticas.