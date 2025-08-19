Jorge Taiana calificó a Javier Milei como "un mentiroso" y sostuvo que "odia la democracia"

El candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, aseguró que el presidente Javier Milei "desprecia la democracia" y lo tildó de mentiroso por decir que el ajuste solo lo iba a pagar la casta. Además dijo que encabeza un gobierno “reaccionario” que atenta contra los sectores más vulnerables.“Milei desprecia la democracia. Milei es un mentiroso. Dijo que iba a hacer un ajuste sobre la casta pero que no iba a afectar a los trabajadores ni a los jubilados. Eso fue mentira y confesó su verdad cuando dijo que era un topo que iba destruir al Estado y se dedicó a quitarle a los que menos tienen para darle a los que más tiene. Es falsificación de lo que dijo que iba a ser”, expresó Taiana. “La población lo votó con la esperanza de un gran cambio. Pero fue una estafa electoral”, agregó, antes de subrayar que “hay posibilidades de tener una Argentina más justa”.Ante esa situación, el candidato peronista pidió poner un límite al rumbo actual. “Hay que parar esta destrucción del trabajo, este ataque a la industria, a su empresariado, a los trabajadores, a los jubilados. A los jubilados le pegan todas las semanas por razones pedagógicas, para enseñarle al resto de la sociedad que el que protesta cobra. Quieren crear miedo. Usan mucha violencia verbal”.Con un mensaje dirigido a la militancia, sostuvo que el peronismo ganará las elecciones pero señaló que, para eso, la dirigencia y la militancia se tiene que acercar al hombre de a pie, escucharlo, saber sus quejas y sus enojos, darle respuestas, movilizar y persuadir. Más adelante, indicó: “La provincia de Buenos Aires es enorme, tiene el 40% de la padrón y del producto bruto y tiene realidades muy distintas. Lo que vamos a buscar es mayor participación. La gente no cree que el voto le transforme la realidad”.Taiana también denunció la situación judicial de Cristina Kirchner: “Argentina es un país donde la centro derecha se ha entregado atada de pies y manos a la ultraderecha. Eso tiene consecuencias muy malas para la democracia Argentina. Eso tiene como ejemplo la prisión y proscripción de Cristina. El peronismo ha estado proscripto durante muchos años. La proscripción de Cristina es una cosa que no podemos aceptar porque se degrada la democracia y muestra los vínculos entre el poder judicial y el ejecutivo”.Sobre la campaña electoral alertó que el Gobierno "va a usar las malas artes" como las utiliza habitualmente. "Hay que estar preparado para rebatir las mentiras o falsedades que digan y hagan. Tenemos que denunciar lo que haga el Gobierno con verdad”, manifestó.El exministro también cuestionó el alineamiento internacional de Milei: “Milei se refería a Francisco como el maligno en la tierra porque Francisco es el representante y defensor del humanismo y de la justicia social en el mundo y el gobierno está en contra de eso. No es tiempo de tibiezas. Es tiempo de decir que este es un gobierno reaccionario que está aislando a la Argentina del mundo subordinados a Trump, al Reino Unido y a Israel que está cometiendo un genocidio”.Finalmente, cerró con un llamado a frenar al oficialismo: “Además está destruyendo la industria, hambrea a los trabajadores, empobrece a los jubilados. No es bueno que siga indefinidamente. Hay que ponerle un freno en las urnas para demostrarle que no pueden hacer lo que quieren”.