Reunión entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas: definición de estrategias y ejes

Un grupo de integrantes de ambos partidos mantuvieron un encuentro en la sede del espacio amarillo en San Telmo. "Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo", expresó Diego Santilli.



Un grupo de autoridades del PRO y La Libertad Avanza se reunió este lunes en el barrio porteño de San Telmo para avanzar en el diagramado de la estrategia de cara a las elecciones legislativas, que se desarrollarán el 26 de octubre.

El encuentro se llevó a cabo en el local partidario del PRO y fue integrado por el diputado y presidente del partido amarillo en el territorio bonaerense, Cristian Ritondo; la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO a nivel nacional, Soledad Martínez; los legisladores Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, además del intendente de Mar del Plata y candidato a diputado provincial por la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro; y el armador libertario Sebastián Pareja.

Santilli expuso los ejes del encuentro luego de que terminó, en diálogo con la prensa: "Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo, esa es la clave de lo que queremos todos, como bien planteó el Presidente varias veces".

Por su parte, Montenegro marcó que el objetivo es "tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien", además de "mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre". En tanto, Santilli y Ritondo se encontraron con el asesor presidencial Santiago Caputo y Pareja esta mañana en la Casa Rosada, para afinar la planificación en el marco de las elecciones legislativas.

