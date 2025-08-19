Ricardo Alfonsín pidió modificar la ley que reglamenta los DNU por el uso abusivo que le da Javier Milei

El candidato a diputado nacional de Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, expresó su preocupación por la administración de Javier Milei y solicitó modificaciones en la ley que reglamenta los DNU. “Estamos muy preocupados por lo que está pasando con la democracia y con la República en este país”, afirmó en declaraciones radiales, quien destacó a su espacio como “un partido con una fuerte convicción republicana y democrática, no de palabra”.En ese marco, Alfonsín hizo un llamado a la unidad de los partidos “auténticamente democráticos y republicanos” para reformar la normativa que regula los decretos presidenciales. “Nadie se puede hacer el distraído con esto. Esta es la herramienta de la que se ha valido Milei para ejercer de manera autoritaria la presidencia”, advirtió, y agregó: "Espero que encontremos todos los apoyos. Esta ley debe ser derogada".El exdiplomático y líder de Proyecto Sur adelantó que competirá en las próximas elecciones nacionales dentro de su espacio, con la intención de frenar el avance del oficialismo en el Congreso. “Vamos a enviar al Parlamento gente que pueda ponerle un freno a su pretensión de avanzar con este proyecto reaccionario, conservador, oligárquico y con su deriva autocrática”, aseguró.Consultado sobre la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, Alfonsín destacó que su propuesta socialdemócrata busca ocupar el espacio de los votantes que no se sienten representados por ninguno de los dos extremos. “No creo que el grado de polarización sea el que dicen algunos. La nuestra es una propuesta de carácter social-demócrata, muy convencida de la necesidad de los acuerdos y el diálogo para poder avanzar en la solución de los problemas más complejos”, señaló.Durante las recorridas por distintos distritos, el dirigente advirtió sobre un desencanto de los votantes de Milei. “Cuando hablamos con vecinos, todos nos dicen que están muy enojados, desencantados. Una proporción importante dice que no lo volvería a votar, y otros todavía les quieren dar tiempo, pero muchos no saben a quién votar”, explicó.