Iñaki Gutiérrez, ofendido por el apodo "Pepona": "Me molesta un 10"

Iñaki Gutiérrez, el influencer afín a La Libertad Avanza, reveló cuánto le molesta que los opositores al Gobierno se refieran a él de manera despectiva llamándolo “Pepona”, comparándolo así a una muñeca por sus rasgos físicos. Durante una entrevista, Gutiérrez fue consultado sobre el uso del apodo y dejó mal parados a quienes lo usan en ámbitos políticos: “Me molesta un 10 cuando estoy discutiendo de inflación, pobreza, y la única desarticulación y respuesta a lo que digo es por cómo me veo”, respondió.En ese sentido, el influencer no dudó en apuntar directamente contra la oposición, a quienes acusó de ser contradictorios al pregonar un discurso de respeto hacia el otro, pero que no dudan en usar descalificaciones personales para referirse a él:, señaló Gutiérrez en una entrevista con Blender.En relación con los sectores que suelen proclamarse como defensores de la inclusión y el respeto, el libertario cuestionó la falta de coherencia cuando se lo ataca por su imagen: “, culminó el libertario sobre el tema en cuestión.Y agregó:. En ese sentido, resaltó la actitud de sus pares de otros espacios políticos, sobre quienes suele ver un tipo de intercambio más respetuoso que el que se da en las redes sociales.