17.10.2025 / FUTBOL Y POLÍTICA

Sacachispas celebró el Día de la Lealtad y su propio cumpleaños

El club de Villa Soldati recordó sus orígenes en los Torneos Evita y saludó a su gente por los 77 años, con un mensaje que unió identidad popular y tradición peronista.




A través de sus redes, Sacachispas celebró el 17 de octubre con un doble motivo: el Día de la Lealtad y el aniversario de su fundación. “77 años de pasión 💜”, publicó la institución de Villa Soldati, en un texto que reivindicó el punto de partida del club en pleno primer peronismo.



“De un grupo de pibes que jugaban a la pelota en la calle y participaron de los torneos Evita a este club que todos amamos. Feliz cumple Saca 🎂 17/10/48”, expresó el mensaje, que condensó la memoria barrial y el camino colectivo que forjó la identidad lila.



La referencia a los torneos Evita no fue casual: Sacachispas nació al calor de aquellas políticas deportivas y sociales que democratizaron el acceso al deporte para miles de pibes y pibas. En ese hilo histórico, el saludo del club ligó su cumpleaños con la fecha que marcó a fuego al movimiento peronista. Con el barrio como bandera y el pulso de su gente, el Lila renovó su compromiso con la comunidad. En un tiempo de ajuste y recortes, el mensaje remarcó que la mística popular sigue latiendo en cada potrero y en cada tribuna donde el deporte vuelve a ser un derecho y un abrazo colectivo.

