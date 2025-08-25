25.08.2025 / POLÉMICA

Milei: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

El presidente Javier Milei reapareció públicamente en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y buscó mostrarse desafiante de cara a la campaña electoral. Aunque evitó referirse al caso que involucra a su gobierno, cargó contra la oposición y aseguró: “No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones”.






El presidente Javier Milei participó de la inauguración de oficinas de la Corporación América acompañado por su hermana Karina Milei. Allí rechazó las críticas sobre la supuesta falta de manejo político en su gestión: “A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo”.

Milei apuntó directamente al Congreso, al que acusó de impulsar medidas “destituyentes”. Calificó a los legisladores opositores de “orcos” que buscan “romper el programa económico, romper el país” aprobando “barbaridades sin financiamiento”. En ese marco, elogió a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien calificó como “el mejor de la historia” y destacó su rol para “lidiar con los orcos del Congreso”.

En un tono desafiante, el Presidente subrayó que no teme a los ataques en el tramo final de la campaña. “Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”, lanzó, en una frase que buscó instalar confianza en su gestión económica.

Cabe señalar que se trató de la primera aparición pública de Milei tras la difusión de los audios que salpican a exfuncionarios de su administración. Su estrategia discursiva fue clara: no hablar del escándalo de las coimas y redoblar la confrontación política, presentándose como víctima de una oposición “destituyente” que quiere frenar su proyecto.

