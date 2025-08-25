Itai Hagman cruzó al gobierno por las coimas en Andis: Están saqueando el estado

El diputado y primer candidato nacional por la Ciudad de Fuerza Patria, Itai Hagman, cuestionó al Gobierno libertario tras el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a Karina Milei y Lule Menem, al tiempo que denunció que existe encubrimiento. “Imagínate la cantidad de escándalos de corrupción que todavía no salieron a la luz”, lanzó.

Por otra parte, el economista calificó como un escándalo esta serie de denuncias tras conocerse los audios filtrados del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mientras que lamentó el silencio del ejecutivo."No estamos hablando de un funcionario cualquiera, estamos hablando de una persona muy cercana a Milei, que tiene 41 entradas a la Quinta de Olivos en este año y medio, prácticamente se veía una vez por semana con el presidente”, indicó el diputado.A pocas semanas de un nuevo proceso electoral, Hagman evaluó como las denuncias acumuladas pueden impactar en el electorado: “Puede haber un hecho que a la gente no le guste, pero no provoca una indignación generalizada. Puede haber dos, hay tres, hay cuatro. Ahora cuando se van acumulando, en un momento la sociedad se da vuelta, te empieza a dar la espalda”.“Espero es que mucha gente que votó a este gobierno (alguna incluso lo debe haber votado porque supuestamente venía a terminar con el curro de la política y todas esas cosas), espero que empiece a darse cuenta que estamos enfrente a un grupo de inmorales, de insensibles, que están saqueando el Estado, que están destruyendo el Estado, y que tenemos que pararlos”, concluyó.