Insólito: en pleno escándalo por las coimas, Milei admitió que "están molestos porque les estamos afanando los choreos"

En medio de las denuncias por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña en Junín en el que volvió a hacer silencio sobre el escándalo que sacude a su gobierno. Se trata de la tercera aparición pública del mandatario desde que se desató el vendaval tras el silencio en la Bolsa de Comercio de Rosario y en Corporación América.En el Teatro San Carlos, acompañado por su hermana Karina Milei, el candidato a diputado nacional José Luis Espert y otros referentes provinciales, Milei prefirió dirigir sus dardos hacia el kirchnerismo, a quien acusó de “provocar estragos en la sociedad” y de buscar “generar caos e inestabilidad” para desestabilizar al gobierno.El show libertario arrancó con el ingreso del Presidente al ritmo de Panic Show de La Renga, pogo incluido, y continuó con arengas contra el kirchnerismo, incluso con los cánticos más agresivos de la militancia. “No hay acto más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos, por eso cada uno de ustedes es un héroe”, lanzó Milei, exaltando a los presentes como soldados de una batalla cultural.Luego hubo lugar para los elogios internos: agradeció a Espert por ser “un vanguardista de las ideas de la libertad”, destacó a Sebastián Pareja por el armado provincial y a su hermana Karina por la “titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional”.El discurso giró en torno a la “doble batalla” que, según el Presidente, deberá enfrentar su espacio político en las próximas elecciones: el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre en el Congreso. “Si este 7 de septiembre llegamos a ganar la provincia estaremos ganando el último clavo al cajón del kirchnerismo”, afirmó ante una sala colmada.Milei denunció que el kirchnerismo “utilizará todo el aparato del Estado para torcer el rumbo de la libertad” y advirtió que la clásica boleta de papel que se usará en las elecciones provinciales, mismo sistema electoral que lo llevó a la presidencia, “permite el fraude”, justificando así la propuesta de su gobierno de implementar la Boleta Única Papel. También acusó a la oposición de impulsar medidas para aumentar el gasto público y “devolvernos al sendero del déficit y la inflación de tres dígitos”.En un clima de euforia militante, el Presidente insistió en que el kirchnerismo “se dedica a generar caos de manera abierta y descarada” pero aseguró que al gobierno nada "lo asusta" y pidió a los presentes “proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo”. Ese ese momento tuvo un llamativo fallido, cuando dijo que el kirchnerismo está molesto porque desde el Gobierno libertario "les estamos afanando los choreos".En su discurso también lanzó insultos para el gobernador Axel Kicillof, a quién tildó de "enano comunista", y aseguró que el kirchnerismo no quiere que el país arranque porque quieren seguir "haciendo negocios y clientelismo". "Ellos saben que solo pueden seguir vigentes políticamente si la gente es miserable y no ve alternativa. Nos quieren esclavos. No pueden permitir que exista alternativa a la esclavitud fiscal de su modelo. Por eso es que siempre que ven una actividad productiva le hacen la vida imposible y lo matan a impuestos y regulaciones", expresó. "El problema del kirchnerismo es que son socialistas y chorros", agregó.Sobre el final de su discurso, Milei dijo que la única propuesta de gestión del kirchnerismo destruir "todo lo que tocan". "La provincia bajo el kirchnerismo funciona exclusivamente a base de exprimir al sector productivo para mantener a la casta política y sus clientes". Su discurso terminó con el slogan de campaña "kirchnerismo nunca más" y el llamado a "reventar las urnas de voto" para cambiar el país para siempre.