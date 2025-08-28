Otermín cuestionó a Milei y sostuvo que "hay que erradicar la violencia para dirimir cualquier tipo de confrontación política"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió al cruce de la versión oficial del Gobierno sobre los incidentes en la caravana presidencial y denunció que el acto fue un montaje político para victimizar a Javier Milei. Rechazó los hechos de violencia pero señaló que la actividad “fue una provocación absurda” en la avenida más transitada del distrito.

En diálogo con Futurock, Otermín afirmó: “En primer lugar, quiero expresar el rechazo a cualquier tipo de violencia. Erradicar la violencia como forma de dirimir cualquier conflicto político es muy importante. Estamos frente a este intento nuevamente de mentira y estigmatización”. Según explicó, lo sucedido fue “una provocación” al organizar una caravana en la principal avenida del distrito un día de semana a plena tarde.

El jefe comunal explicó que en paralelo se desarrollaba, como cada miércoles, la protesta pacífica de jubilados en la Plaza Grigera, a la que en esta oportunidad se sumaron colectivos de discapacitados. “Había más gente protestando en la plaza contra Milei que en la caravana. Nosotros pedimos que no fueran, pero ¿cómo pedirle a una mamá de un chico discapacitado que no se exprese?”, planteó.Otermín también cuestionó a Patricia Bullrich por “estar desinformada” y aclaró que la presencia de funcionarios municipales y patrulleros se coordinó con La Libertad Avanza para garantizar seguridad. “Quisimos evitar incidentes porque sabíamos que ante cualquier cosa nos iban a responsabilizar. La actividad de Milei fue una provocación. Si alguien tiró algo tendrá que hacerse cargo, pero lo que se ve es al Presidente y a Espert insultando a la gente”, cerró.