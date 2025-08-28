Cruce entre Marcos Galperin y Santi Siri tras la caravana fallida de Milei en Lomas: "La bronca la fabrica las coimas de Karina"

El fundador de Mercado Libre Marcos Galperín lanzó un comentario irónico minimizando la gravedad del episodio: “La democracia no peligra si tiran piedras a los candidatos opositores en el Conurbano. La democracia peligra solo si el Presidente llama mandiles a periodistas que mienten u ocultan la verdad”. De inmediato, Siri recogió el guante y apuntó: “La bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina [Milei] y déjà vu menemista”, en alusión a los audios que comprometen a la hermana del Presidente y a Eduardo “Lule” Menem en el cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lejos de retroceder, el empresario replicó con una frase que tensó aún más el cruce: “Cualquier sospecha de un 3% de cometa genera mucho más bronca si estás acostumbrado al 15%...”. Siri respondió con dureza: “La corrupción no se descuenta, se termina. No es un black friday, es la república”.El intercambio se produjo en medio de un clima político caldeado tras la frustrada caravana libertaria en Lomas, que terminó en escándalo y con más repudio que apoyo en las calles. Mientras tanto, la investigación judicial por las coimas en discapacidad sigue avanzando y complica cada vez más al círculo íntimo del Presidente, reforzando la idea de que la bronca social no se inventa, sino que se multiplica frente a las políticas de ajuste y la corrupción del gobierno de Milei.