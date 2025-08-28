Santa Fe: aprobaron la reforma constitucional y Pullaro podrá competir por un segundo mandato en 2027

La Convención Constitucional de Santa Fe aprobó una reforma que incluye la reelección para los gobernadores, un hecho histórico para la provincia, ya que junto con Mendoza era la única donde los mandatarios provinciales no podían cursar más de un mandato. De esta manera, Maximiliano Pullaro quedará habilitado para competir en 2027.En el marco de una sesión que se extendió por casi 11 horas, los 69 constituyentes electos en abril pasado dieron luz verde a los primeros cambios en la Carta Magna local, que no sufría modificaciones de la década de los 60. El año pasado, la Legislatura habilitó el proceso tras numerosos intentos.Pullaro contó con el respaldo de los 33 convencionales de Unidos, incluidos él mismo, y de las tres bancas del Frente de la Esperanza. A ese bloque se sumaron nueve votos peronistas. También aportaron su apoyo las convencionales de Activemos.En la vereda opuesta, los nueve convencionales presentes de La Libertad Avanza, los seis de Somos Vida bajo el liderazgo de Amalia Granata, Lewandowski y Rubén Giustiniani de Activemos, y cinco miembros de Más para Santa Fe, entre ellos Juan Monteverde, Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini y Facundo Olivera, votaron en contra.La enmienda al artículo 64 estableció que el gobernador y la vicegobernadora podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo, y que, cumplida esa etapa, deberán esperar un mandato para volver a postularse. Un segundo dictamen sumó la cláusula transitoria que especifica que los mandatos en curso no se computan como primer período, salvo el del gobernador y la vicegobernadora, que sí se consideran iniciales.En paralelo se aprobaron cambios al artículo 72, sobre atribuciones y deberes del Ejecutivo provincial, y al artículo 98, que amplió el alcance del juicio político a ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas.