26.08.2025 / JUDICIALES

La Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó revisar la sentencia que había confirmado la defensa de la Nación en el caso “Aurelius”, evitando un pago cercano a 500 millones de dólares.



Argentina sumó un nuevo triunfo en los tribunales internacionales. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, confirmó la decisión del 16 de julio que había desestimado la apelación de los demandantes en el caso “Aurelius”, vinculado al llamado “Cupón PBI”.

La resolución ratifica la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska, que falló a favor de Argentina al determinar que los demandantes no habían respetado la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

Según la Procuración del Tesoro de la Nación, esta decisión evita una eventual obligación de pago estimada en unos 500 millones de dólares. A través de un comunicado, el organismo destacó su compromiso de “defender con firmeza los intereses de la Nación y de los ciudadanos en todos los procesos judiciales”.

En paralelo, la Corte de Apelaciones notificó a la Argentina que la audiencia por la apelación de la sentencia de fondo se celebrará el miércoles 29 de octubre en Nueva York, manteniendo la atención sobre uno de los juicios más relevantes para las finanzas públicas del país.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

Más notas de este tema

Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem

26/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

26/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

26/08/2025 - CABA

Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.