Tolosa Paz: "Spagnuolo fue citado varias veces por la comisión de Discapacidad en Diputados"

La diputada nacional reveló que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, desvinculado por el Gobierno en medio del escándalo de las presuntas coimas, no asistió a ninguna reunión.



La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, se refirió al escándalo de las presuntas coimas que salpica al Gobierno y reveló que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue citado reiteradas veces por la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja pero nunca asistió. La legisladora indicó: "Diego Spagnuolo había sido citado en varias oportunidades por la Comisión de Discapacidad insistentemente", la cual integra y es presidida por Daniel Arroyo.

"Sabíamos de esta inexperiencia, falta de expertise y de currículum para llegar a un área tan importante y de tanta sensibilidad como es Discapacidad", explicó sobre los motivos de las convocatorias, al mismo tiempo que agregó un detalle importante: "Aparecía en la causa LIBRA en esas cenas en Olivos con parte del entramado de Karina y Javier Milei". En ese sentido, la legisladora advirtió por la falta de respuestas por parte del Gobierno.

Por otra parte, destacó la importancia del Congreso en la Argentina de Javier Milei: "Creo que lo que está pasando requiere volver a pensar en los equilibrios de la República y sin dudas el Congreso viene siendo protagonista de los frenos reales y concretos", apuntó".

"Fue el Congreso que permitió hoy tener una ley de emergencia a los servicios pediátricos nacionales. Vamos a ver si esa ley logra sostenerse o viene el veto", sostuvo. "La discapacidad con vulnerabilidad social, con pobreza, se encuentra en la ventanilla del Estado. Si tenés una discapacidad si o si necesitás del Estado, incluso si tenés obra social también necesitas el nomenclador", indicó la exministra de Desarrollo Social a C5N.

