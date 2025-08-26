Caputo indicó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero admitió que "podría impactar en la actividad"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la fuerte suba de las tasas de interés y aseguró que "va a ser transitoria", aunque reconoció que "podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.En su cuenta de la red social X, Caputo describió las características de las tasas. "Son endógenas. Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. No se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo", advirtió. "Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran 'ridículamente' altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps y por lo tanto las tasas bajarían a los niveles que vos considerás más razonable para el contexto actual (pero que el mercado evidentemente no)", añadió.En tanto, advirtió por las consecuencias si se sostiene la volatilidad de tasas: "Siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, sí te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio".En este marco, expresó que La Libertad Avanza se impondrá en los comicios legislativos, por lo que bajarán: "En el caso actual, nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA". "Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas. Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones", aseguró.El Gobierno tomó nota de la extrema volatilidad de tasas en las cauciones bursátiles de los últimos días y sacó una nueva normativa para normalizar la curva de pesos en el mercado: introdujo un cambio técnico en el cómputo de encajes para operaciones de pases pasivos y cauciones de los bancos.En medio del apretón monetario que llevó a cabo la cartera de Economía para secar la plaza de pesos y sacarle presión al tipo de cambio, el Banco Central difundió una nueva normativa que flexibiliza el cálculo de encajes (fondos que los bancos están obligados a inmovilizar) y darle liquidez diaria a las entidades bancarias para calmar los cambios bruscos de tasa a un día.La entidad que lidera Santiago Bausili difundió la Comunicación "A" 8305 donde detalla que desde septiembre, los bancos podrán computar como parte del efectivo mínimo exigido la posición neta negativa de operaciones en cauciones y pases, siempre que el vencimiento coincida con el de los encajes y que las transacciones se concreten en mercados autorizados por la CNV.Es decir, cuando un banco tome dinero prestado a través de pases pasivos o cauciones bursátiles (posición tomadora), esa deuda podrá restarse del cálculo del encaje reduciendo costos regulatorios, pero sólo si el resultado neto es negativo (es decir, si tomó más fondos de los que colocó). La medida, que en un primer momento fue interpretada como una puerta para arbitrar entre caución y pases.