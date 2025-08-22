El jefe de Seguridad en Nordelta negó haber avisado del allanamiento a los involucrados de la familia Kovalivker

Ariel De Vicentis, uno de los encargados de la seguridad en el barrio privado de Nordelta donde la semana pasada se hicieron los allanamientos, negó haber avisado a la familia Kovalivker sobre el operativo que se iba a realizar en el country.El custodio del barrio declaró ante la Justicia en calidad de imputado de encubrimiento. En ese marco, negó haber avisado a los dueños del laboratorio Suizo Argentina y dijo que sólo quería “saber qué estaba pasando".“Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando”, indicó al juez Sebastián Casanello, según recrearon de su declaración. Se ocupó de verificar que se trataba de un operativo legal y aseguró que “el celo profesional” lo llevó a involucrarse en el procedimiento ordenado por la justicia en la causa en la que se investigan posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).Del mismo modo, aclaró al juez que “requirió (a los efectivos policiales) que se le exhiba una copia de la orden de presentación y pidió que se confirme que efectivamente eran policías de la Ciudad", es decir solicitó verificar la legalidad del procedimiento. De Vicentis resaltó que era parte de su responsabilidad hacerlo.En su relato, sostuvo además que, cuando Jonathan se iba del barrio La Isla, en Nordelta, él avisó a los oficiales de la Policía.El día del allanamiento, la policía de la Ciudad encontró a Emmanuel Kovalivker en su auto con sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos. Se efectuó el secuestro del dinero y su teléfono.Jonathan Kovalivker por su parte se presentó recién ayer en el juzgado, designó abogado para ponerse a derecho y entregó su teléfono para ser peritado.