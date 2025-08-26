26.08.2025 / COIMAS EN DISCAPACIDAD

Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem




Un estudio de Management & Fit expone el impacto del escándalo en la opinión pública: el 94,5% dice estar al tanto del caso y el 60% considera culpables a Karina Milei y a los Menem. Para tres de cada cuatro, se trata de un hecho grave y la mayoría reclama explicaciones del Presidente.



Según detalló La Política Online, la medición, realizada entre el 25 y el 26 de agosto, revela que el 73,2% evalúa el episodio como “muy” o “algo” grave. En cuanto a la veracidad, el 59,2% cree que las denuncias son ciertas y describen un entramado de corrupción; apenas el 11,8% lo atribuye a una maniobra electoral o interna.

El daño político ya se siente en la confianza social: el 56,1% afirma que el caso reduce su confianza en la gestión nacional. En paralelo, ocho de cada diez encuestados sostienen que el Presidente debe dar explicaciones públicas y el 61,3% exige que lo haga de manera urgente.

Caso Spagnuolo 0825 by Walter Gustavo Sosa



Cabe señalar que el dato más áspero para la Casa Rosada se concentra en la atribución de responsabilidades: seis de cada diez señalan a Karina Milei y a los Menem en el centro de la trama. El oficialismo intenta desactivar el costo con mensajes en redes y silencios selectivos, pero la percepción de gravedad se consolida y empuja el reclamo de rendición de cuentas.

Aun así, el impacto electoral aparece más acotado: el 82,6% sostiene que este episodio no cambiará su voto de cara a las legislativas. La polarización y los núcleos duros amortiguan el corrimiento, pero la combinación de alta visibilidad, sensación de corrupción y caída de confianza abre un flanco crítico en la gestión, que la oposición ya capitaliza en el Congreso y en la calle.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

Más notas de este tema

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

26/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

26/08/2025 - CABA

Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

Caputo indicó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero admitió que "podría impactar en la actividad"

26/08/2025 - ECONOMÍA

Caputo indicó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero admitió que "podría impactar en la actividad"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.