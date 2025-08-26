Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem

Según detalló La Política Online, la medición, realizada entre el 25 y el 26 de agosto, revela que el 73,2% evalúa el episodio como “muy” o “algo” grave. En cuanto a la veracidad, el 59,2% cree que las denuncias son ciertas y describen un entramado de corrupción; apenas el 11,8% lo atribuye a una maniobra electoral o interna.

Un estudio de Management & Fit expone el impacto del escándalo en la opinión pública: el 94,5% dice estar al tanto del caso y el 60% considera culpables a Karina Milei y a los Menem. Para tres de cada cuatro, se trata de un hecho grave y la mayoría reclama explicaciones del Presidente.El daño político ya se siente en la confianza social: el 56,1% afirma que el caso reduce su confianza en la gestión nacional. En paralelo, ocho de cada diez encuestados sostienen que el Presidente debe dar explicaciones públicas y el 61,3% exige que lo haga de manera urgente.Aun así, el impacto electoral aparece más acotado: el 82,6% sostiene que este episodio no cambiará su voto de cara a las legislativas. La polarización y los núcleos duros amortiguan el corrimiento, pero la combinación de alta visibilidad, sensación de corrupción y caída de confianza abre un flanco crítico en la gestión, que la oposición ya capitaliza en el Congreso y en la calle.