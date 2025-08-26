26.08.2025 / COIMAS EN DISCAPACIDAD

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

El gobernador tucumano, aliado de la Casa Rosada, toma distancia del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y pide que intervenga la Justicia Federal. En clave electoral, reclama evitar el “rédito político” mientras crece la presión para que el Gobierno nacional dé explicaciones.





El gobernador Osvaldo Jaldo se refierió al conflicto que involucra a la ANDIS. “Primero, estamos en momentos electorales y yo creo que lo peor que puede pasar es que en situaciones de este tipo, que son graves, se quiera sacar rédito político”, expresó el mandatario provincial, en un mensaje que busca bajar la fiebre política del caso.

En esa línea, planteó que el expediente quede en manos de los tribunales. “En este tema, como todos los otros temas que se pueden presentar de igual característica, debemos dejarlos en manos de la justicia para que se pueda esclarecer, investigar y decir la verdad al pueblo sobre qué ha pasado con esta situación en determinadas áreas del Estado Nacional y que involucran a funcionarios de alto rango en el Gobierno Nacional”, señaló.

El gobernador también interpeló a la dirigencia y reforzó su postura de no politización: “a la comunidad, en este tema, no le interesa la opinión de los políticos, sino que le interesa la opinión de los jueces”. Y agregó: “Esto no se debe politizar, porque si se politiza, nunca se va a aclarar. Y la sociedad lo que quiere es que la justicia le diga qué pasó. Si los audios dicen la verdad, si existen los audios, si hay culpable, si hay responsable, que le caiga el peso de la ley, como le cae a cualquier ciudadano”.

Para cerrar, Jaldo hizo referencia a la órbita federal y a la necesidad de resultados concretos: “Hay que dejar actuar a la justicia federal para que llegue a la verdad, que es lo que quiere el pueblo argentino y, por supuesto, el pueblo tucumano”. 

