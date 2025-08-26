"No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar en la Justicia": Kicillof apuntó contra el Gobierno por el escándalo de las coimas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó la actitud del Gobierno en medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió que "no alcanza con negar" los hechos sino que los funcionarios involucrados "tendrán que explicarlo en la Justicia"."Este es un gobierno que no tiene abuelita: son el mejor ministro, el mejor gobierno. Y cuando uno tiene que hacerse ese autobombo es porque realmente los demás no ven lo mismo. La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también", señaló Kicillof este martes en CNN Radio."Se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas. En esto soy respetuoso, pero creo que son graves las denuncias que hay, por la sucesión y verosimilitud que tienen. Como las valijas que se vieron llegar, fueron denuncias de adentro del Gobierno", remarcó.Kicillof comparó la denuncia por coimas en ANDIS con el escándalo que se desató luego de que Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA. "Cuando Hayden Davis habló, dijo algo parecido a lo que se está hablando hoy: 'A Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana', y ahora aparece esto del 3%. Lo tiene que explicar el Gobierno", sostuvo.Consultado sobre las declaraciones de Martín Menem, quien aseguró que Milei es la persona "más transparente de la historia", el gobernador respondió: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces"."Me parece un tema grave como denuncia. Spagnuolo era muy de confianza de Milei, de Karina, Lule, todos esos personajes. No alcanza con negarlo: lo tienen que explicar en la Justicia, como corresponde", insistió.