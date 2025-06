Grabois denunció agresiones a la familia de Ian Moche por parte de libertarios que filtraron su dirección tras los dichos de Milei

Ian Moche me vino a ver con su familia en diciembre de 2023 en el marco de su campaña de difusión de la problemática del trastorno del espectro autista. Milei sabe perfectamente que Moche se reunía con cualquier dirigente de cualquier partido político que quisiera recibirlo como… pic.twitter.com/xl4PMck1OX — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 2, 2025

Quienes nos preocupamos por el desarrollo y el bienestar de las familias argentinas conocemos el esfuerzo de Ian Moche y de sus papás. Ellos trabajan incansablemente porque todos los chicos y chicas del país tengan las mismas oportunidades. No merecen ser víctimas de este tipo de… — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 1, 2025

Después de que el presidentecalificara a la mamá de Ian Moche de ser "operadora" contra el Gobierno y de estar "siempre del lado de los 'kukas'", el dirigente Juan Grabois denunció que. Con dureza, calificó de "clara apología a la violencia contra un pibito y su mamá" a la respuesta libertaria.En ese sentido, el abogado señaló que Milei "nunca contestó" cuando la mamá de Moche solicitó su ayuda a inicios de la administración libertaria para que los reciban en Casa Rosada, durante la campaña de difusión en torno al trastorno del espectro autista. "Como tenía su teléfono y habíamos hablado, le mandamos mensaje", sin embargo no hubo respuesta del otro lado."En ese momento, sabía que Milei traía ideas desastrosas a la Argentina pero era el presidente de un gobierno legítimo. Todavía no sabía que era un monstruo", disparó Grabois.Por su parte, el senador nacional Wado de Pedro expresó la preocupación que le genera la violencia institucional por parte del Ejecutivo, en un posteo por la red social X. En primer lugar, destacó el trabajo "incansable" de los papás de Ian Moche y del mismo niño para que "todos los chicos y chicas del país tengan las mismas oportunidades". "No merecen ser víctimas de este tipo de ataques", afirmó.Y cerró pidiendo que el Gobierno detenga la "violencia que está generando", de manera "ugente". "Son chicos y familias que sufren. Son personas reales, no son trolls de redes sociales. Milei: con los chicos no!", sentenció De Pedro.