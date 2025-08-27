La ex funcionaria del PAMI que tiene tatuada la fecha de nacimiento de Milei apuntó contra Karina

La ex funcionaria del PAMI y diputada suplente de LLA, Viviana Aguirre, sacudió la interna libertaria al ratificar su denuncia por corrupción en el organismo y cargar directamente contra la cúpula del Gobierno. “El Presidente sabe todo y no hace nada”, lanzó en declaraciones radiales, al tiempo que acusó a Javier Milei de ser “un estafador internacional” y a su hermana Karina de actuar como “cajera sin escrúpulos”.

Desde ese cargo, afirmó que logró acceder a pruebas que exponen sobreprecios generalizados en insumos médicos, geriátricos y farmacias, con un esquema que “este gobierno triplicó”. Según la ex funcionaria, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, cumple el rol de recaudador, mientras que Sebastián Pareja es “intocable porque recauda para Karina Milei”, a través incluso de la venta de candidaturas.La dirigente aseguró que intentó canalizar su denuncia en la Justicia de La Plata, pero anticipó que llevará pruebas a Comodoro Py por desconfianza hacia el juzgado de Ramos Padilla. También reveló que tras denunciar recibió amenazas y sólo obtuvo respaldo del legislador Oscar Zago, quien le confió: “Yo también estoy sacando corrupción a lo loco de acá y lamento no haber filmado a Karina contando dólares en 2023”.Aguirre, que tiene tatuada la fecha de nacimiento de Milei y admite haber confiado ciegamente en él, concluyó con un lamento personal: “Cometí el gran error de creer que iba a sacar el país adelante. Hoy tengo la prueba de que la corrupción en PAMI es un sistema que ellos montaron para robar”.