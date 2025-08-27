27.08.2025 / POLÉMICA

Insólito: pese a la provocación de Milei, Francos culpó al peronismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responsabilizó a militantes del peronismo por el ataque con piedras a la caravana presidencial de Javier Milei en Lomas de Zamora, en plena campaña electoral hacia las elecciones del 7 de septiembre.




El jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que la caravana de La Libertad Avanza fue “apedreada por militantes del justicialismo del municipio” y advirtió que se trató de hechos que “no conducen a nada”. El funcionario defendió al Presidente, que llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el diputado José Luis Espert.

La visita del mandatario se dio en un clima caldeado. En el recorrido por la avenida Hipólito Yrigoyen aparecieron pancartas con mensajes que recordaban el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con leyendas como “la coima de tu hermana”, en alusión a Karina Milei.

Desde el oficialismo libertario denunciaron que los agresores pertenecían a sectores del peronismo y la izquierda, mientras en la oposición local señalaron la irresponsabilidad de organizar una caravana en una de las arterias más transitadas del Conurbano, en medio de la bronca social por la crisis económica y la catarata de denuncias que golpean al Gobierno.

El episodio expuso el clima de tensión que atraviesa la campaña en la Tercera Sección Electoral, un territorio clave donde el peronismo mantiene una fuerte presencia y que Milei eligió visitar en medio del creciente escándalo de corrupción que golpea a su gestión.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

4

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

5

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger de las muertes por fentanilo: "La desregulación también puede matar"

27/08/2025 - Política

Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger de las muertes por fentanilo: "La desregulación también puede matar"

Máximo kirchner cruzó a Francos en el Congreso y cuestionó los vínculos de Caputo con JP Morgan

27/08/2025 - DIPUTADOS

Máximo kirchner cruzó a Francos en el Congreso y cuestionó los vínculos de Caputo con JP Morgan

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

27/08/2025 - Política

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.