Insólito: pese a la provocación de Milei, Francos culpó al peronismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas

El jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que la caravana de La Libertad Avanza fue “apedreada por militantes del justicialismo del municipio” y advirtió que se trató de hechos que “no conducen a nada”. El funcionario defendió al Presidente, que llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el diputado José Luis Espert.

Desde el oficialismo libertario denunciaron que los agresores pertenecían a sectores del peronismo y la izquierda, mientras en la oposición local señalaron la irresponsabilidad de organizar una caravana en una de las arterias más transitadas del Conurbano, en medio de la bronca social por la crisis económica y la catarata de denuncias que golpean al Gobierno.El episodio expuso el clima de tensión que atraviesa la campaña en la Tercera Sección Electoral, un territorio clave donde el peronismo mantiene una fuerte presencia y que Milei eligió visitar en medio del creciente escándalo de corrupción que golpea a su gestión.