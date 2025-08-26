27.08.2025 / Cruce

Escándalo en Diputados: Lemoine y Pagano protagonizaron un tenso cruce durante la exposición de Francos

El episodio comenzó cuando Pagano apuntó contra el exdirector general de análisis en la SIDE y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. La legisladora sugirió que fue él quien hizo circular los audios de las coimas. En ese momento, las diputadas Lilia Lemoine, Emilia Orosco y Juliana Santillán se pararon e intentaron interrumpirla a toda costa.




Un insólito momento se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando las legisladoras Lilia Lemoine, del bloque La Libertad Avanza (LLA), y Marcela Pagano, de Coherencia, protagonizaron un fuerte cruce frente a los micrófonos y las cámaras de la transmisión oficial.

Todo ocurrió mientras Guillermo Francos presentaba su informe de gestión del Gobierno ante el pleno del recinto. Según relataron testigos, la tensión comenzó cuando Pagano, durante su intervención, apuntó contra José Luis Vila, exdirector general de análisis en la SIDE y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, a cargo del jefe de Gabinete. 

Pagano sugirió que Vila fue quien hizo circular los audios clandestinos que se le realizaron a Spagnuolo por las coimas en el ANDIS. En ese momento, las diputadas Lilia Lemoine, Emilia Orosco y Juliana Santillán se pararon y empezaron a grabar a la legisladora para intentar interrumpirla en el uso de la palabra.

“Al Sr. jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo y teniendo presente que siempre ha sido colaborativo… le pido por favor a la diputada que se corra porque quisiera mirarlo”, dijo Pagano, ante la presencia de las diputadas afines a Milei.

Lejos de retroceder, Lemoine se mantuvo firme frente a Pagano, lo que provocó que las cámaras captaran el momento con detalle y los murmullos del recinto se transformaran en gritos y comentarios de sorpresa entre sus pares. “Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, arremetió Pagano, intentando retomar la palabra y que se respetara su tiempo para la intervención.



El incidente se prolongó durante varios segundos, generando un clima de incomodidad mientras Francos continuaba su exposición sobre las medidas del Gobierno en materia de economía, empleo y discapacidad. Algunos legisladores buscaron mediar para que el intercambio no escale, pero la tensión entre ambas representantes se mantuvo hasta que finalizó la intervención de Pagano.




