27.08.2025 / Política

Tras varios días en silencio, el "Gordo Dan" reapareció en redes sociales para criticar al kirchnerismo

El militante libertario en redes sociales no habló sobre el escándalo de las coimas, pero reapareció para defender al Presidente tras los incidentes durante la caravana en Lomas de Zamora.



Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan” en redes sociales, volvió a aparecer en la escena política digital luego de varios días de silencio tras el escándalo de las coimas en el ANDIS. El militante libertario repudió los incidentes durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora.

“Los kukas acaban de agredir al presidente a punto tal de ver si le embocaban una botella en la cabeza para matarlo. Al tipo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y exterminó la inflación en el país después de décadas. No pasarán”, publicó Parisini en su cuenta de X.



El mensaje de Parisini se trata uno de los tantos provenientes desde las altas esferas del Gobierno, en donde culparon al kircherismo por los incidentes durante la caravana.

Todo ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora, cuando Milei encabezaba una caravana en la Tercera Sección Electoral. De pie sobre la caja de una camioneta 4x4 blanca y acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja, fue blanco de insultos y objetos arrojados por vecinos de la zona. 

A raíz de esta situación, la camioneta aceleró de manera brusca, poniendo en riesgo a los presentes. De hecho, Espert debió abandonar la zona a bordo de una moto, sin casco. 

