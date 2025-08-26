En medio de su fallida caravana por Lomas, Milei desmintió los audios de Spagnuolo y confirmó que lo denunciará en la Justicia

En medio de su fallida caravana por Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei desmintió los audios de Diego Spagnuolo y confirmó que lo denunciará en la Justicia para "probar que mintió" con respecto a las coimas."Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", expresó a la prensa cuando comenzaba el recorrido de la caravana que intentó realizar este miércoles pero que debió suspender cuando un grupo de personas comenzó a insultar y arrojar objetos sobre la camioneta que trasladaba al Presidente y dirigentes libertarios.En el momento del incidente, Milei se encontraba subido a la caja de una camioneta 4x4 blanca, en la que viajaba acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato a diputado Sebastián Pareja, entre otros.Ante el fuerte repudio de los vecinos, todos los integrantes de la camioneta se bajaron y se pasaron a un auto negro cerrado. Espert debió retirarse en moto.El desembarco en el territorio bonaerense se dio en la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre, cuando se renovará la mitad de la Legislatura y los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Milei busca traccionar votos en la Tercera Sección Electoral, la más populosa del distrito, donde Lomas concentra casi el 12% del padrón provincial.No es la primera vez que el mandatario ponga el pie en el conurbano sur: semanas atrás estuvo en La Matanza, donde posó con una bandera que rezaba “kirchnerismo nunca más”. Esa consigna, confirmaron desde la organización, volvió a aparecer hoy en el distrito gobernado por Federico Otermín.