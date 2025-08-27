27.08.2025 / ¿MENEM LO HIZO?

Grave acusación: Rocío Bonacci sufrió un accidente automovilístico y su padre culpó a Martín Menem

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, sufrió un accidente vial en Ramallo cuando el auto oficial en el que viajaba se despistó en la autopista Buenos Aires–Rosario. Su padre, que la acompañaba, responsabilizó directamente a las autoridades de la Cámara de Diputados por no atender reclamos previos sobre el estado laboral de los choferes.





Según relató el padre de la legisladora Rocio Bonsacci, “el chofer se quedó dormido” mientras conducía, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior siniestro. “Ya lo habíamos advertido, pero nadie en Diputados quiso escuchar”, denunció con dureza.

En sus declaraciones apuntó directamente contra Martín Menem, presidente de la Cámara baja, a quien acusó de ignorar la situación de los conductores oficiales. “No atendieron reclamos, no les dan condiciones de descanso y pasa esto”, expresó indignado tras el accidente.

El hecho generó preocupación en el oficialismo libertario, donde la figura de Bonacci tiene un rol activo en la bancada. Mientras tanto, el estado de salud de la diputada evoluciona bajo atención médica, en medio de un clima de tensión política por la responsabilidad del área que conduce Menem.

