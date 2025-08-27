27.08.2025 / Política

Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger de las muertes por fentanilo: "La desregulación también puede matar"

A través de un mensaje de audio, la ex mandataria recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada. También se refirió al escándalo de las coimas que salpica al Gobierno de Milei.




La ex presidenta Cristina Kirchner acusó este miércoles al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado, en el marco del encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar.

A través de un mensaje de audio, la ex mandataria recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex mandataria.

Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

Además, hizo mención al escándalo de las coimas y dijo que no se trata de un “relato kuka”. “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, afirmó CFK.

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei: “Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo trece días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

4

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

5

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Máximo kirchner cruzó a Francos en el Congreso y cuestionó los vínculos de Caputo con JP Morgan

27/08/2025 - DIPUTADOS

Máximo kirchner cruzó a Francos en el Congreso y cuestionó los vínculos de Caputo con JP Morgan

Insólito: pese a la provocación de Milei, Francos culpó al peronismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas

27/08/2025 - POLÉMICA

Insólito: pese a la provocación de Milei, Francos culpó al peronismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

27/08/2025 - Política

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.