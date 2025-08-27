Máximo kirchner cruzó a Francos en el Congreso y cuestionó los vínculos de Caputo con JP Morgan

El diputado nacional Kirchner recordó que entre 1994 y 1998 Caputo se desempeñó como jefe de trading del banco estadounidense y advirtió sobre las maniobras especulativas recientes de la entidad financiera en el país. “En abril de 2025 recomendaban el carry trade en Argentina, en junio se retiraron y en agosto volvieron a entrar, haciendo ganancias millonarias. ¿Cómo se explica tanta habilidad del JP Morgan teniendo en cuenta dónde trabajó el ministro de Economía?”, planteó con ironía.

Kirchner no esquivó la disputa política y cuestionó las agresiones de Milei a la memoria de Néstor Kirchner: “Si quiere sacar al pingüino del cajón, me avisa y vamos los dos juntos hasta Río Gallegos y veo si tiene éxito”. El recinto escuchó en silencio esa frase que condensó el rechazo a los ataques presidenciales.Finalmente, el hijo de la expresidenta Cristina Fernández subrayó la diferencia de modelos: “Macri recibió un país extravagante y desendeudado; hoy los argentinos están presos de la timba financiera y de los compromisos con el Fondo”. Con esa definición, dejó planteado el contraste entre el proyecto de endeudamiento del oficialismo y la historia reciente de desendeudamiento que protagonizó el kirchnerismo.