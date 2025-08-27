28.08.2025 / Política

"El Jefe en su prime": Milei compartió un vídeo de su hermana Karina para respaldarla por las coimas en el Andis

El mandatario expresó nuevamente su apoyo a su hermana y secretaria General de la Presidencia, la cual se ve envuelta en el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.




En pleno escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un video para respaldar a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde se la ve con un puñado de libertarios en el aeropuerto camino a Corrientes. 

"NO PODRÁN ENGAÑAR DE NINGÚN MODO A LOS ARGENTINOS DE BIEN. EL JEFE EN SU PRIME. Fin", publicó Milei junto a un video compartido por la diputada Lilia Lemoine. 



En el vídeo se la ve a Karina Milei sacándose fotos con un pequeño grupo de libertarios en el aeropuerto. La secretaria General de la Presidencia partió rumbo a Corrientes para apoyar al candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones correntinas del próximo domingo.

De esta manera, el Presidente expresó nuevamente su apoyo a su hermana, la cual se ve envuelta en el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo. 

 

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

4

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

5

Patricia Bullrich también estaría involucrada en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Tras las críticas, Adorni desmintió las versiones sobre la transmisión del Mundial 2026 y afirmó que está "llevando adelante las gestiones"

28/08/2025 - DECLARACIÓN

Tras las críticas, Adorni desmintió las versiones sobre la transmisión del Mundial 2026 y afirmó que está "llevando adelante las gestiones"

Tras su caravana fallida, Milei buscará cautivar empresarios en el Consejo del Comercio

28/08/2025 - DISCURSO

Tras su caravana fallida, Milei buscará cautivar empresarios en el Consejo del Comercio

Escándalo en Diputados: Lemoine y Pagano protagonizaron un tenso cruce durante la exposición de Francos

27/08/2025 - Cruce

Escándalo en Diputados: Lemoine y Pagano protagonizaron un tenso cruce durante la exposición de Francos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.