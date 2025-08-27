"El Jefe en su prime": Milei compartió un vídeo de su hermana Karina para respaldarla por las coimas en el Andis

NO PODRÁN ENGAÑAR DE NINGÚN MODO A LOS ARGENTINOS DE BIEN.

EL JEFE EN SU PRIME.

Fin. https://t.co/NraLwcqFO9  Javier Milei (@JMilei) August 28, 2025

En pleno escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un video para respaldar a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde se la ve con un puñado de libertarios en el aeropuerto camino a Corrientes."NO PODRÁN ENGAÑAR DE NINGÚN MODO A LOS ARGENTINOS DE BIEN. EL JEFE EN SU PRIME. Fin", publicó Milei junto a un video compartido por la diputada Lilia Lemoine.En el vídeo se la ve a Karina Milei sacándose fotos con un pequeño grupo de libertarios en el aeropuerto. La secretaria General de la Presidencia partió rumbo a Corrientes para apoyar al candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones correntinas del próximo domingo.De esta manera, el Presidente expresó nuevamente su apoyo a su hermana, la cual se ve envuelta en el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.