Tras las críticas, Adorni desmintió las versiones sobre la transmisión del Mundial 2026 y afirmó que está "llevando adelante las gestiones"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se atajó de las múltiples críticas desatadas por las versiones que indicaban que la TV Pública no transmitiría el Mundial de Fútbol 2026 y se encargó de desmentir lo que él llamó una "fake news". “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó en conferencia de prensa, al tiempo en que afirmó desde el Gobierno estaría trabajando para garantizar la cobertura del torneo.“Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, intentó tranquilizar el funcionario libertario, en medio de un clima caldeado por las elecciones del 7 de septiembre y los escándalos que emergieron en el último tiempo que denotan corrupción y negligencia por parte del oficialismo.El futuro legislador porteño calificó las versiones previas como parte de una campaña de desprestigio contra la administración. “Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno”, afirmó.La polémica surgió a raíz de rumores que aseguraban que la TV Pública no había adquirido los derechos del torneo, lo que habría interrumpido una tradición de 52 años de transmisiones ininterrumpidas desde Alemania 1974. Según estas versiones, el Gobierno habría decidido no invertir los siete millones de dólares necesarios para los derechos, dentro de su política de ajuste económico.