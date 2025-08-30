Elecciones en Corrientes: Valdés festejó su triunfo, mientras la oposición denunció falta de transparencia

Corrientes eligió gobernador en una elección marcada por las denuncias de falta de transparencia de la oposición sobre el escrutinio y las demoras en la carga de los datos. Recién a las 22 horas —una hora más tarde de lo previsto—, con apenas el 11% de las mesas escrutadas, se confirmó que Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, será el nuevo gobernador con el 51,6% de los votos. Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres y candidato del peronismo unido, quedó en segundo lugar con el 19,72%, aunque no le alcanzó para ingresar en la segunda vuelta.En tanto, La Libertad Avanza protagonizó una pésima elección y quedó en cuarto lugar con apenas el 10% de los sufragios. En medio del escándalo de coimas en la ANDIS, el gobierno nacional sufrió una derrota diseñada de principio a fin por Karina Milei y Lule Menem, impulsores de la estrategia de “candidaturas puras”. El oficialismo correntino perdió 25 puntos respecto de la elección anterior, pero le alcanzó para retener la provincia.Así, los correntinos definieron al sucesor de Gustavo Valdés. Los resultados, que demoraron en conocerse, confirmaron que el oficialismo pudo retener la provincia aún sin cerrar un acuerdo con los libertarios. Y en un escenario repleto de dirigentes del radicalismo, el flamante gobernador electo destacó que el Ejecutivo local tiene nuevo titular "en primera vuelta" y dijo estar “muy contento, muy feliz” luego agradeció “a todos los partidos y dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, y a todos los que creyeron que podemos tener un mejor futuro en Corrientes" y por supuesto a su hermano el gobernador saliente.A su turno Gustavo Valdés enfrentado ahora a la Casa Rosada hizo un llamado al diálogo: “Somos las provincias argentinas, las que creamos una Nación y tenemos que avanzar en el diálogo, la sensatez, la humildad, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes”. Tras el cierre de la votación, al comité de la UCR llegaron los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Mendoza, Alfredo Cornejo. El radical santafesino Maximiliano Pullaro no pudo viajar por cuestiones climáticas, al igual que Rogelio Frigerio, mientras que el cordobés Juan Schiaretti se acercó a saludar personalmente. También dijo presente el ex libertario Oscar Zago y el legislador misionero Martín Arjol.En contraste con la tendencia registrada en otros comicios, los correntinos superaron el 70% de participación. Los datos preliminares la ubicaban en el 72,4%. La asistencia fue uno de los factores clave a observar. Las ocho elecciones desdobladas realizadas hasta el domingo mostraron una caída de 19 puntos respecto del promedio histórico, con cifras que oscilaron entre el 46% y el 65%. La más baja fue la de convencionales constituyentes en Santa Fe. A diferencia de esos casos, en Corrientes se elegía gobernador. La expectativa era alcanzar el 70%, en línea con el promedio histórico provincial de 73%. En la última elección ejecutiva, en 2021, había votado el 73,5% del padrón.