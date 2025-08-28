El Gobierno lanzó un nuevo spot de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. pic.twitter.com/oLeemUQPso  La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 27, 2025

A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen positiva. La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en el que destacó los que consideró logros del Gobierno en lo que va de gestión y advirtió que "es a todo o nada".En un video en las redes sociales, el partido libertario remarcó la relevancia de los próximos comicios legislativos, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores. "60 días para la elección. Dos caminos. Terminamos de cambiar o volvemos atrás. Es a todo o nada, es ahora o nunca. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", subrayaron.En tal sentido, las imágenes también mostraron un compilado de noticias durante los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández, en el que destacó las bajas de los niveles de la inflación y resaltó una baja en la tasa de homicidios en la administración libertaria.En tanto, el spot se dio a conocer el mismo día en el que Milei volvió a mostrarse en modo campaña y encabezó una caravana en Lomas de Zamora que debió suspenderse cuando un grupo de manifestantes comenzó a insultar y arrojar objetos contra la camioneta en la que viajaba.En el momento del ataque, el jefe de Estado se encontraba de pie sobre la caja de una 4x4 blanca, acompañado por su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios.