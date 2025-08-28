28.08.2025 / POLÉMICA

Escándalo en Chaco: el presidente de LLA fue indagado y negó las afiliaciones truchas


El presidente de La Libertad Avanza en Chaco y actual delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, quedó en el centro de la tormenta tras declarar como imputado en la causa que investiga presuntas afiliaciones partidarias falsas y maniobras de presión sobre empleados públicos.





Se trata de Alfredo "Capi" Rodríguez que comanda la Anses de esa provincia. Intentó despegarse de la acusación y aseguró que “nunca certificó fichas de afiliación”. Según su versión, las supuestas irregularidades ocurrieron antes de que asumiera su cargo en mayo de 2024, cuando todavía no tenía acceso a la base de datos del organismo previsional.

En su indagatoria, el dirigente libertario apuntó directamente contra la exvicepresidenta del partido, Ileana Aguirre, a quien responsabilizó por la operatoria de afiliaciones truchas y por orquestar una interna en su contra para desgastarlo políticamente. “La denuncia responde a un enfrentamiento interno”, insistió.

Su abogado, Zacarías Issolio, ratificó la defensa y adelantó que pedirán pericias caligráficas sobre las fichas cuestionadas. “Rodríguez dejó claro que las supuestas afiliaciones apócrifas son anteriores a su gestión pública. Él no certificó esas firmas ni intervino en el procedimiento”, declaró el letrado.

La causa, a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini y de la jueza Zunilda Niremperger, investiga más de 40 hechos de falsedad ideológica, incluyendo denuncias de afiliaciones hechas sin consentimiento de las personas —algunas de ellas con problemas de salud o edad avanzada— y un posible esquema de aportes compulsivos a trabajadores de ANSES y PAMI. Rodríguez, que aseguró no será candidato este año, reclamó que la justicia avance rápido: “Estas acusaciones dañaron mi vida política, profesional y familiar, y quiero que todo se aclare cuanto antes”.

