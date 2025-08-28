Corrupción $LIBRA: la oposición reactivó la comisión investigadora en Diputados y LLA escapó

Tras cuatro meses de parálisis y en una sesión caliente, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue designado presidente del organismo que investigará la responsabilidad de Javier Milei en la promoción del cripto escándalo $LIBRA, secundado por un legislador del peronismo y con libertarios y PRO abandonando la sesión antes de la votación.Hasta el momento, el espacio sólo se había convocado (sin presidente) una vez, en junio. A partir de ahora la comisión se reunirá cada martes -desde las 16 horas- hasta el 10 de noviembre.En el inicio del encuentro, la CC, liderada sin cargo por Elisa Carrió, propuso como candidato al presidente de su partido, Ferraro, como titular de la comisión investigadora. Contó con el respaldo unánime de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo con facilidad.La vicepresidencia quedó vacante porque corresponía al oficialismo pero, al haber huído, no fue ocupada. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria), dirigente cercano al espacio interno que respone al gobernador bonaerense Axel Kicillof.“Está la Justicia investigando y esperamos que realmente tenga confianza, no tema y actúe rápido en el caso Libra, pero está también el rol del Congreso”, destacó Ferraro al término de la reunión. Y agregó: “¿Hubo o no hubo manejo de información privilegiado en las más altas esferas del poder? No quiero adelantar posiciones, porque es una comisión investigadora".Un diputado de la bancada de UP fundamentó el apoyo a su colega del bloque de Carrió a la necesidad de "sacar a la comisión del debate kuka-antikuka", un argumento que enunciaría más tarde Sabrina Selva, la candidata original del peronismo para presidir la comisión.La diputada nacional de la CC Mónica Frade señaló, antes de proponer a Ferraro como titular, que la comisión "tiene que estar de pie, tiene que estar funcionando, y superando la condición binaria que se había impuesto" y enfatizó que eso debe suceder "sin venganzas pero con la verdad, sin tirarnos porquerías por la cabeza pero con precisión".Gabriel Bornoroni -de La Libertad Avanza- cuestionó duramente la decisión de avanzar con la comisión: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá. Creemos que se está vulnerando la representación de las mayorías y minorías. Va a dejar un precedente porque, obviamente, vamos a impugnar. El plazo por el cual esta comisión había sido aprobada ha finalizado”.“Si nosotros seguimos con esta comisión como si nunca hubiese funcionado, estamos avalando algo que es mentira. No voy a convolidar este acto de atropello que está haciendo la oposición”, expresó y todo su bloque se levantó al igual que el PRO antes de votar.Pablo CarroJuan MarinoRodolfo TailhadeSabrina SelvaItaí HagmanCarolina GaillardJulia StradaGabriel BornoroniNadia MarquezNicolás MayorazPaula OmodeoCristian RitondoSilvana GiudiciMartín MaquieyraOscar ZagoSoledad CarrizoLisandro NieriOscar Agost CarreñoNicolás MassotMaximiliano FerraroMónica FradeAgustín DomingoYolanda VegaDanya TavelaFernando CarbajalFrancisco MontiPablo CerviChristian Castillo