28.08.2025 / Otra derrota para Milei en el Congreso

Corrupción $LIBRA: la oposición reactivó la comisión investigadora en Diputados y LLA escapó

Tras cuatro meses de parálisis y en una sesión caliente, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue designado presidente del organismo que investigará la responsabilidad de Milei con la criptomoneda. Segundo al mando quedó un diputado del peronismo. Libertarios y PRO se fueron antes de la votación.



Tras cuatro meses de parálisis y en una sesión caliente, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue designado presidente del organismo que investigará la responsabilidad de Javier Milei en la promoción del cripto escándalo $LIBRA, secundado por un legislador del peronismo y con libertarios y PRO abandonando la sesión antes de la votación.

Hasta el momento, el espacio sólo se había convocado (sin presidente) una vez, en junio. A partir de ahora la comisión se reunirá cada martes -desde las 16 horas- hasta el 10 de noviembre.

En el inicio del encuentro, la CC, liderada sin cargo por Elisa Carrió, propuso como candidato al presidente de su partido, Ferraro, como titular de la comisión investigadora. Contó con el respaldo unánime de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo con facilidad. 

La vicepresidencia quedó vacante porque corresponía al oficialismo pero, al haber huído, no fue ocupada. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria), dirigente cercano al espacio interno que respone al gobernador bonaerense Axel Kicillof. 



“Está la Justicia investigando y esperamos que realmente tenga confianza, no tema y actúe rápido en el caso Libra, pero está también el rol del Congreso”, destacó Ferraro al término de la reunión. Y agregó: “¿Hubo o no hubo manejo de información privilegiado en las más altas esferas del poder? No quiero adelantar posiciones, porque es una comisión investigadora".

Un diputado de la bancada de UP fundamentó el apoyo a su colega del bloque de Carrió a la necesidad de "sacar a la comisión del debate kuka-antikuka", un argumento que enunciaría más tarde Sabrina Selva, la candidata original del peronismo para presidir la comisión.

La diputada nacional de la CC Mónica Frade señaló, antes de proponer a Ferraro como titular, que la comisión "tiene que estar de pie, tiene que estar funcionando, y superando la condición binaria que se había impuesto" y enfatizó que eso debe suceder "sin venganzas pero con la verdad, sin tirarnos porquerías por la cabeza pero con precisión".

Gabriel Bornoroni -de La Libertad Avanza- cuestionó duramente la decisión de avanzar con la comisión: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá. Creemos que se está vulnerando la representación de las mayorías y minorías. Va a dejar un precedente porque, obviamente, vamos a impugnar. El plazo por el cual esta comisión había sido aprobada ha finalizado”.

“Si nosotros seguimos con esta comisión como si nunca hubiese funcionado, estamos avalando algo que es mentira. No voy a convolidar este acto de atropello que está haciendo la oposición”, expresó y todo su bloque se levantó al igual que el PRO antes de votar.


QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA POR EL ESCÁNDALO $LIBRA

Unión por la Patria
Pablo Carro
Juan Marino
Rodolfo Tailhade
Sabrina Selva
Itaí Hagman
Carolina Gaillard
Julia Strada

La Libertad Avanza - CREO
Gabriel Bornoroni
Nadia Marquez
Nicolás Mayoraz
Paula Omodeo

PRO - MID
Cristian Ritondo
Silvana Giudici
Martín Maquieyra
Oscar Zago

UCR
Soledad Carrizo
Lisandro Nieri

Encuentro Federal
Oscar Agost Carreño
Nicolás Massot

Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro
Mónica Frade

Innovación Federal
Agustín Domingo
Yolanda Vega

Democracia para Siempre
Danya Tavela
Fernando Carbajal

Liga del Interior
Francisco Monti
Pablo Cervi

Frente de Izquierda 
Christian Castillo



Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

4

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

5

Patricia Bullrich también estaría involucrada en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Espinoza recorrió las obras del nuevo Polideportivo Messi en La Matanza: "Será el más grande de la Argentina

28/08/2025 - Municipios y gestión

Espinoza recorrió las obras del nuevo Polideportivo Messi en La Matanza: "Será el más grande de la Argentina

Escándalo en Chaco: el presidente de LLA fue indagado y negó las afiliaciones truchas

28/08/2025 - POLÉMICA

Escándalo en Chaco: el presidente de LLA fue indagado y negó las afiliaciones truchas

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña

28/08/2025 - CORRIENTES

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.